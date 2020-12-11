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Самые опасные продукты питания 

Gotovim-Edim.Ru 5 часов назад
Самые опасные продукты питания
Фото: depositphotos.com
Все переработанные продукты опасны в той или иной степени. При этом некоторые продукты настолько опасны, что их стоит исключить из рациона немедля.
Чипсы и картофель фри. Картошка, обжаренная в кипящем масле, безусловно вкусная, но не полезная. Большое количество жиров и углеводов негативно сказывается на состоянии фигуры, помимо этого провоцирует развитие ожирения. К тому же перегретое масло накапливает канцерогены, которые оказываются внутри картофеля в процессе приготовления. Если говорить именно о чипсах, то вообще не факт, что их готовят из картофеля. Дело в том, что в состав современных чипсов входит мука, крахмал и целый набор пищевых добавок и красителей.
Колбаса. Уже давно нет колбасы, в составе которой присутствует мясо. Поэтому не советуем покупать сосиски или колбасы, ведь они состоят из хрящей, субпродуктов, мясных остатков, консервантов и солей. Помимо этого в состав продуктов входят эмульгаторы, красители и ароматизаторы.
Лапша быстрой готовки. Во-первых, готовят ее из муки и вредных добавок, а во-вторых, в качестве добавок используют консерванты и усилители вкуса, а не настоящее мясо или тем более креветок, как указано на упаковке.
Кетчуп и майонез. Эти соусы — настоящее зло. Они богаты эмульгаторами, консервантами, загустителями и красителями. Майонез богат трансжирами, которые ускоряют возникновение диабета и ухудшают иммунитет.
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