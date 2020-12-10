Какой вред наносит молоко 

Производители молока утверждают, что это источник кальция, однако на самом деле оно вредно. Кальций из животного молока не так хорошо усваивается, как кальций из растительной пищи. Кроме того, употребление молока ведет к серьезным проблемам со здоровьем, о которых расскажет "Рамблер".

Сломанные кости

Согласно шведскому медицинскому исследованию женщины, которые употребляли обычное коровье молоко каждый день в больших количествах, были более предрасположены к переломам суставов, чем те, кто пил молоко мало или не пил его вовсе.

Рак простаты

Есть доказательство того, что употребление молока и других молочных продуктов может привести к раку простаты. Напротив, рацион питания без молочных продуктов приводит к тому, что развитие этого заболевания замедляется.

Непереносимость лактозы

Коровье молоко содержит сахар, называемый лактозой. У некоторых людей он плохо усваивается. Это вызывает тошноту, колики, газы, вспучивание и понос. Это может сказаться на дальнейшей жизни и спустя месяцы привести к серьезному усилению этих симптомов.

Угревая сыпь

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что употребление всех видов коровьего молока приводит к появлению угревой сыпи, причем как у юношей, так и у девушек.

Холестерин

Одна порция молока может содержать 24 миллиграмма холестерина. В то же время, пища растительного происхождения не содержит холестерин.

Рак яичников

Шведское исследование показало, что женщины, употребляющее четыре и более порций молочных продуктов ежедневно были в два раза сильнее подвержены раку яичников, чем те, кто употреблял две или менее порций.

Аллергии на молоко

В отличие от непереносимости лактозы, аллергии на молоко обычно встречаются у маленьких детей. Для них характерны довольно сильные и опасные проявления, такие как рвота и анафилаксия.

Насыщенный жир

Одна порция цельного молока может содержать свыше 20% рекомендуемой ежедневной нормы насыщенного жира. При этом даже молоко с одним процентом жирности будет содержать 8% от этой нормы. Если вы употребляете три порции цельного молока, вы уже получаете 60% от ежедневной нормы жира, даже если вы еще ничего не ели.

Увеличение веса

Вопреки заявлениям представителей молочной индустрии, исследование показало следующее: 12 000 детей набирали вес тем сильнее, чем больше они пили молока. И что интересно, обезжиренное молоко и молоко с одним процентом жирности приводило к большему набору веса по сравнению с цельным молоком. Было отмечено, что сода, перемешанная с молоком, не привела к снижению веса.

ч