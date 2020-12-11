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Врач перечислил самые вредные продукты для ужина 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Врач перечислил самые вредные продукты для ужина
Фото: Lenta.ru
Врач и ведущий программы «О самом главном» на «России 1» Сергей Агапкин обсудил с доктором Михаилом Гинзбургом то, какие продукты не рекомендуется есть на ужин. Выпуск передачи опубликован на YouTube телеканала.
Среди вредных продуктов, которые не подходят для вечернего приема пищи, Агапкин перечисли различные маринады, соленья, колбасы и продукты переработки мяса, а также белый хлеб. Доктор подчеркнул, что маринады и соленья задерживают в организме жидкость, поэтому те, кто едят их на ужин, встают утром «с какими-то отеками и помятым лицом».
Гинзбург отметил, что много соли содержат и колбасы. Кроме того, они «раздражают желудок». «И даже если у человека пока с желудком все хорошо, употребление их на ужин повышает риск какого-то поверхностного гастрита», — объяснил он.
Доктор также рассказал, почему не рекомендуется есть на ужин белый хлеб. По его словам, это продукт с высоким гликемическим индексом.

«Получается вот эта неприятная ситуация, когда мы уходим спать с очень высоким уровнем инсулина. Действительно, сахар быстро всасывается, инсулин выделяется, выделяется его всегда больше, чем надо, уровень инсулина оказывается высоким. Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей»,

— предупредил Гинзбург. Кроме того, доктор подчеркнул, что подобные «инсулиновые удары» снижают уровень сахара в крови, что может привести к беспокойному сну и внезапному пробуждению с чувством голода.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самые опасные комнатные растения. По ее словам, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум.
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