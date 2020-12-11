Врач перечислил самые вредные продукты для ужина 

Среди вредных продуктов, которые не подходят для вечернего приема пищи, Агапкин перечисли различные маринады, соленья, колбасы и продукты переработки мяса, а также белый хлеб. Доктор подчеркнул, что маринады и соленья задерживают в организме жидкость, поэтому те, кто едят их на ужин, встают утром «с какими-то отеками и помятым лицом».

Гинзбург отметил, что много соли содержат и колбасы. Кроме того, они «раздражают желудок». «И даже если у человека пока с желудком все хорошо, употребление их на ужин повышает риск какого-то поверхностного гастрита», — объяснил он.

Доктор также рассказал, почему не рекомендуется есть на ужин белый хлеб. По его словам, это продукт с высоким гликемическим индексом.

«Получается вот эта неприятная ситуация, когда мы уходим спать с очень высоким уровнем инсулина. Действительно, сахар быстро всасывается, инсулин выделяется, выделяется его всегда больше, чем надо, уровень инсулина оказывается высоким. Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей»,

— предупредил Гинзбург. Кроме того, доктор подчеркнул, что подобные «инсулиновые удары» снижают уровень сахара в крови, что может привести к беспокойному сну и внезапному пробуждению с чувством голода.