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Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания
Фото: Lenta.ru
Австралийский диетолог Лиэнн Уорд (Leanne Ward) рассказала о правильном питании для похудения. Об этом пишет издание Daily Mail.
«Что бы ни говорили нам соцсети, определенной пищи, которая поможет вам сжечь жир, не существует, — утверждает эксперт. — Чтобы сбросить вес, еда должна восполнять дефицит калорий». Она пояснила, что для этого необходимо съедать немного меньше, чем требует тело.
По словам Уорд, чтобы похудеть, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций. Также диетолог перечислила свою любимую пищу для похудения. Среди прочего, она назвала травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриные грудки и нерафинированное оливковое масло.
Ранее диетолог Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Она также перечислила наиболее калорийные блюда праздничного стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой.
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