Врач назвал самые вредные продукты для ужина 

Врач Михаил Гинзбург рассказал в передаче программы «О самом главном» на «России 1», какие продукты не рекомендуется есть на ужин.

Среди продуктов, опасных для вечернего приема пищи, Агапкин выделил маринады, соленья, колбасы, продукты переработки мяса, а также белый хлеб. Гинзбург отметил, что соленые продукты задерживают в организме жидкость, что влияет на развитие отечности.

Гинзбург отметил, что много соли содержат и колбасы. Кроме того, они «раздражают желудок».

«И даже если у человека пока с желудком все хорошо, употребление их на ужин повышает риск какого-то поверхностного гастрита», — объяснил он.

Врач также рассказал, почему не рекомендуется есть на ужин белый хлеб. По его словам, это продукт с высоким гликемическим индексом.

«Получается вот эта неприятная ситуация, когда мы уходим спать с очень высоким уровнем инсулина. Действительно, сахар быстро всасывается, инсулин выделяется, выделяется его всегда больше, чем надо, уровень инсулина оказывается высоким. Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей».

Инсулин также влияет беспокойный сон и пробуждению с чувством голода.