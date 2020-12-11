Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания 

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала, как питаться правильно, если вы решили похудеть.

«Что бы ни говорили нам соцсети, определенной пищи, которая поможет вам сжечь жир, не существует, — утверждает эксперт. — Чтобы сбросить вес, еда должна восполнять дефицит калорий».

При этом она пояснила, что необходимо съедать немного меньше, чем требует организм. Но морить себя голодом и полностью исключать любимые блюда тоже нельзя.

По словам Уорд, достаточно следить за размером порций. Также диетолог перечислила свою любимую пищу для похудения: травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриные грудки и нерафинированное оливковое масло.