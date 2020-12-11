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Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания 

Даня Виттиг 1 час назад
Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания
Фото: depositphotos.com
Австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала, как питаться правильно, если вы решили похудеть.

«Что бы ни говорили нам соцсети, определенной пищи, которая поможет вам сжечь жир, не существует, — утверждает эксперт. — Чтобы сбросить вес, еда должна восполнять дефицит калорий».

При этом она пояснила, что необходимо съедать немного меньше, чем требует организм. Но морить себя голодом и полностью исключать любимые блюда тоже нельзя.
По словам Уорд, достаточно следить за размером порций. Также диетолог перечислила свою любимую пищу для похудения: травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриные грудки и нерафинированное оливковое масло.
Ранее "Рамблер" сообщал список продуктов, которые опасно есть на ужин.
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