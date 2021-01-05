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Повар рассказал, как экономить на еде 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Повар рассказал, как экономить на еде
Фото: depositphotos.com
Самая частая фраза после магазина: "Потратил кучу денег, а ничего не купил". Сегодня один поход в супермаркет за продуктами на несколько дней может вылиться в крупную сумму. Шеф-повар под ником aichliss рассказал на сайте Reddit, как тратить на еду меньше денег. "Рамблер" делится его советами.

Покупать уцененные продукты

Повар порекомендовал не пренебрегать уцененными товарами и обращать на них внимание в первую очередь. Так, немного подпортившиеся овощи все еще можно приготовить, вырезав плохие участки. Также стоит ориентироваться на сезонные продукты.

"Вы будете есть как король, а платить как нищий", — написал шеф-повар.

Есть крупы

Крупы, как и бобовые, — очень универсальный и недорогой продукт. Например, можно купить сразу несколько пачек риса по скидке. Он хорошо насыщает организм. Однако это чистые углеводы, поэтому стоит не забывать разбавлять рацион другими продуктами, чтобы не было дефицита питательных веществ.

Сократить употребление мяса и алкоголя

Шеф-повар назвал мясо и алкоголь роскошью. Чтобы сэкономить, нужно сократить их употребление. По мнению повара, лучше добавить в свой рацион побольше овощей и злаков вместо мяса и меньше пить.

Отказаться от полуфабрикатов

Лапша быстрого приготовления и другие полуфабрикаты на самом деле — не дешевое удовольствие. Из-за сложных процессов приготовления цена на них выше, чем на другие, более простые и полезные продукты. По словам повара, полуфабрикаты "медленно убивают". Также стоит отказаться от чипсов и другой вредной еды.

Пить кофе дома

Кофе может разорить ваш кошелек, так как в кафе его могут продавать с наценкой в 2000%. Дешевле начать варить его дома и приобрести термос, чтобы брать с собой. Кроме того, в интернете много рецептов кофе из популярных кофеен.
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