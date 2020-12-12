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Россиянам дали советы по новогоднему столу 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянам дали советы по новогоднему столу
Фото: Lenta.ru
На Новый год рекомендуется готовить больше салатов из овощей и использовать меньше масла, чтобы минимизировать риски для здоровья. Такие советы дали диетологи в разговоре с ТАСС.

«Естественно, праздничный стол — это не диетический стол. (…) Именно поэтому на столе по возможности должно быть много свежих овощей, и, садясь за стол, лучше сначала съесть то, что быстро вызывает чувство насыщения, например, салат», — отметила врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

По словам руководителя направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александра Батурина, поскольку из-за пандемии пойти в ресторан не получится, важно сделать так, чтобы праздничный стол дома был разнообразным. «Главный принцип, который должен быть использован при создании стола, — разнообразие при одновременном ограничении количества жирных, сладких и соленых продуктов, например, колбас», — сказал он, подчеркнув, что съесть всего понемногу лучше, чем переедать.
Ранее врач-диетолог Ольга Григорьян раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год. По ее словам, праздничная еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. Она рекомендовала более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления.
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