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Врач-гастроэнтеролог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе 

Стелла Шмель 4 часа назад
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, какие блюда традиционного новогоднего стола считаются самыми вредными. Об этом она сообщила в беседе с RT.
По словам специалиста, одними из самых вредных блюд на праздничном столе являются позиции с майонезом. Например, салат "Оливье" в тех количествах, к которому привыкло большинство, нагружает пищеварительную систему организма.
Также организму сложно справляться с блюдами, где обилие масла, орехов и сыра.

"Если вы готовите запеченную в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите ее в масле",

— заметила медик.
При составлении меню, по мнению врача, стоит отдавать предпочтение легким травяным салатам с минимальным количеством заправок, нежирным сладостям и фруктам.

"Гораздо лучше, если вы эти салаты с майонезом и утку, курицу или индейку, запечённую в духовке, сделаете не в новогоднюю ночь, а 1 января. Это будет более полезно и более безопасно. На самом деле, когда вы съедаете минимальное количество — два кусочка или один бутерброд, — это терпимо, но просто надо понимать, что мы начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся",

— сказала она.
Ранее "Рамблер" писал, что расскажет о человеке его манера есть.
Женский форум 14
Еда , Видео , Ирина Бережная
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