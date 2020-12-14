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Врач назвала три вредных свойства салата оливье 

News.ru 6 часов назад
Врач назвала три вредных свойства салата оливье
Фото: depositphotos.com
Салат оливье уже долгие годы — традиционное блюдо новогоднего стола в России. Однако у него есть несколько вредных свойств, которые могут нанести вред здоровью, рассказала NEWS.ru диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

Он вреден хотя бы потому, что там большое количество ингредиентов — первое. Для поджелудочной железы это такая игрушка, которая доставляется достаточно сложно. Потому что нужно найти именно те ферменты, которые будут расщеплять один продукт, второй, третий и так далее. Второе — это заправка. Это, как правило, майонез плюс сметана — достаточно жирно, калорийно. Это тоже удар по печени, по поджелудочной железе и желчному [пузырю], — пояснила она.

Третье вредное свойство оливье заключается в том, что в нём быстро размножаются микроорганизмы. Они появляются в салате уже к утру, если он стоит на столе всю ночь.
И даже если блюдо хранят несколько дней в холодильнике, его употребление также может привести к негативным последствиям для здоровья.
Это чревато различными отравлениями. В первых числах января, как правило, много отравлений. Очень много людей обращаются в больницы, потому что поликлиники закрыты. Отравлений, заболеваний поджелудочной железы — панкреатиты, — добавила Хорол.
Оливье нужно готовить и съедать день в день, отметил врач. Причём принимать салат небольшими порциями в несколько ложек. Заправлять же салат можно не майонезом, а йогуртом. Вкус от этого почти не изменится, тогда как блюдо станет менее жирным и более лёгким в пищеварении.
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