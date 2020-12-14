Диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала о вредных свойствах салата оливье. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам врача, во-первых, в салате большое количество ингредиентов, и организму тяжело переварить все продукты.

"Для поджелудочной железы это такая игрушка, которая доставляется достаточно сложно. Потому что нужно найти именно те ферменты, которые будут расщеплять один продукт, второй, третий и так далее".

Во-вторых, обычно оливье заправляют майонезом и сметаной, которые очень жирные и калорийные.

"Это тоже удар по печени, по поджелудочной железе и желчному", — объяснила диетолог.

Кроме того, в салате быстро размножаются микроорганизмы, если он стоит на столе всю ночь. Даже при хранении в холодильнике через несколько дней оливье может привести к отравлению:

"В первых числах января, как правило, много отравлений. Очень много людей обращаются в больницы, потому что поликлиники закрыты. Отравлений, заболеваний поджелудочной железы — панкреатиты".

Медик предложила заправлять салат йогуртом и съедать его день в день небольшими порциями.