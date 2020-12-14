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Названы самые опасные блюда на новогоднем столе 

РИА Новости и ещё 5 6 часов назад
Названы самые опасные блюда на новогоднем столе
Фото: depositphotos.com
К самым опасным блюдами в новогодние праздники можно отнести салаты с майонезом, морепродуктами, яйцами и мясом, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.
Она призвала не оставлять их надолго на столе.

"Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде", — пояснила Соломатина, отметив, что уже на следующий день этот продукт даже без заправки майонезом есть опасно.

Также она предложила готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их по отдельности, а нарезать и смешивать прямо перед употреблением. Заправленный же салат нужно съедать сразу.
Диетолог напомнила, что самые тяжелые отравления вызывают рыба и морепродукты, яйца, мясо и колбаса.

"Лучшая среда для микробов — теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в наших любимых салатах. Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность", — пояснила диетолог, отметив, что заправка в виде лимонного сока или уксуса дают эффект консерванта.

В майонезе содержится яйца, которые, по словам Соломатиной, любят бактерии. Она предупредила, что, забывая о сроках хранения салатов, человек рискует серьезно отравиться. Опаснее всего отравление для детей и пожилых. Оно у ребенка может привести к серьезному обезвоживанию, нарушению электролитного баланса, судорогам и даже к летальному исходу. У пожилых отравление может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ.
Ранее диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам отказаться от шампанского в новогоднюю ночь, объяснив это тем, что алкоголь вместе с калорийной едой может привести с серьёзным проблемам организма. Она предложила поужинать в привычное для себя время и тогда же открыть шампанское, но пить его необязательно. Также она предложила приготовить для празднования новогодней ночи овощные закуски, немного оливье с домашним майонезом. Тяжелые блюда, например, селедку под шубой, приготовить можно на обед первого января.
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Еда , Елена Соломатина , Вечерняя Москва
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