Назван самый популярный среди россиян алкоголь

Все новости на карте

Самым популярным алкогольным напитком среди россиян стало пиво. Такой вывод назвала «Трезвая Россия», проведя анализ продаж, использования стеклотары и закупок спирта. Результаты исследования публикует РИА Новости

Так, за год граждане выпивают 8,5 миллиарда литров. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.