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Названа лучшая марка цыплят-бройлеров 

Lenta.ru 1 час назад
Названа лучшая марка цыплят-бройлеров
Фото: РИА Новости
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование продукции популярных производителей куриного мяса и назвал лучшие марки цыплят-бройлеров. Копия исследования и протоколы экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Анализу подверглась продукция федеральных производителей под марками: «Акашево», «Верхневолжская птицефабрика», «Домашняя курочка», «Первая свежесть», «Петруха», «Петелинка», «Чернышихинское мясо». Цена за килограмм мяса этих производителей находится в диапазоне от 85 до 215 рублей. Товар приобретался в обычном продуктовом магазине, после чего с соблюдением всех необходимых норм доставлялся на экспертизу.
Рекомендованы к покупке оказались цыплята только трех брендов: «Первая свежесть», «Петелинка» и «Чернышихинское мясо».

«Существенных замечаний к этим цыплятам не было, они свежие и безопасные, а значит займут достойное место на вашем столе», — говорится в исследовании «Росконтроля».

В черном списке оказалась продукция брендов «Домашняя курочка» и «Петруха». В цыплятах этих производителей был выявлен мощный антибиотик — метронидазол. Также антибиотики были найдены в цыплятах от «Первая свежесть» (энрофлоксацин) и «Чернышихинское мясо» (доксициклин), однако в этом случае нарушений зафиксировано не было — все оказалось в пределах норм.
В список товар с замечаниями отправились цыплята брендов «Акашево» и «Верхневолжская птицефабрика» — они не прошли тест на свежесть, что может быть связано не с производителем, а с условиями хранения их в торговой сети. Эксперты также отметили, что по органолептическим показателям (наличие вредных бактерий) все образцы прошли проверку.
Ранее эксперты «Росконтроля» проверили продукцию производителей консервированной тушенки и назвали лучшие марки.
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