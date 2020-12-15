Сомелье назвал вызывающий страшное похмелье напиток 

Сомелье Марко Кастеланелли заявил, что игристое вино вызывает самое страшное похмелье. Он объяснил, что страшный секрет таится в пузырьках.

«В просекко и шампанском содержится углекислый газ. Он влияет на то, как алкоголь проходит через кровоток, помогая организму быстрее абсорбировать алкоголь».

Кастеланелли пояснил, что углекислый газ в организме частично вытесняет кислород, из-за чего опьянение происходит быстрее. Это приводит и к тому, что похмелье ощущается особо тяжело. Например, утром может сильно болеть голова.

Даже если выпить всего один-два бокала игристого вина, похмелье все равно может вас настигнуть. Однако сомелье рассказал, как снизить негативные последствия — не употреблять игристое вино на голодный желудок и пить медленно.

После каждого бокала сомелье рекомендовал выпивать стакан воды и сделать то же самое перед сном.