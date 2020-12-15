Названа лучшая марка цыплят-бройлеров 

Экспертный центр «Росконтроль» провел исследование продукции производителей куриного мяса и назвал лучшие марки цыплят-бройлеров. Об этом сообщает «Лента.ру».

Сотрудники проверили марки: «Акашево», «Верхневолжская птицефабрика», «Домашняя курочка», «Первая свежесть», «Петруха», «Петелинка», «Чернышихинское мясо».

При этом рекомендованы к покупке оказались цыплята только трех брендов: «Первая свежесть», «Петелинка» и «Чернышихинское мясо».

«Существенных замечаний к этим цыплятам не было, они свежие и безопасные, а значит займут достойное место на вашем столе», — говорится в исследовании «Росконтроля».

В черном списке оказалась продукция брендов «Домашняя курочка» и «Петруха». В цыплятах этих производителей был выявлен мощный антибиотик — метронидазол. Также антибиотики были найдены в цыплятах от «Первая свежесть» и «Чернышихинское мясо», однако в этом случае нарушений зафиксировано не было — все оказалось в пределах норм.

В список товар с замечаниями отправились цыплята брендов «Акашево» и «Верхневолжская птицефабрика» — не прошли тест на свежесть и наличие бактерий.