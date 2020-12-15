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Назван лучший горький шоколад 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Специалисты Роскачества проверили 26 торговых марок горького шоколада из России, Белоруссии, Бельгии, Швейцарии, Германии и Франции и назвали лучшие из них. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Сразу девять соответствуют не только требованиям законодательства, но и опережающим стандартам Роскачества. Это марки «Ашан», «Бабаевский», ВкусВилл», AlpenGold (Россия), BucheronStand'art (Россия), Presidentheritage (Россия), Ameri (Бельгия), Lindt (Франция), Maestrani (Швейцария). Их баллы в рейтинге — от 4,96 до 5, цена за сто граммов — от 59,9 до 443,75 рубля.
Ни в одном продукте не найдены тяжелые металлы и афлотоксин В1, все они не заражены вредителями. В марках «О’кей» и «Спартак» нашли общую микробную обсемененность и дрожжи, что является нарушением технического регламента Таможенного союза.

В последнем обнаружены плесень и кишечная палочка, поэтому рейтинг шоколада «Спартак» обнулен.

Еще в двух торговых марках обнаружены пестициды, однако их количество оценивается как следовое, навредить здоровью человека они не в состоянии.
Какао-масло при изготовлении горького шоколада ни один производитель ничем не заменял, и его содержание соответствует опережающим требованиям Роскачества. Можно также сказать и про долю какао, которая везде варьируется от 60,7 до 78,3 процента. Больше всего какао в марке O'zera, а меньше всего — в «О’кей» и Globus (63,3 процента), хотя в их маркировке доля завышена.
Лучше всего какао размельчено в шоколаде Lindt, Merci, Belgian и «Ашан», в целом опережающим требованиям соответствуют 14 марок. Также эксперты установили, что все производители использовали качественное и свежее сырье.
Ранее Роскачество провело исследование сливочного масла, которое продается в российских супермаркетах, и назвало лучшие бренды.
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Еда , Видео , Ашан , Lenta.ru
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