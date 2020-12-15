Названы самые полезные по цвету яблоки 

Специалисты рассказали, какие яблоки по цвету полезнее всего: красные или зеленые. Несмотря на то, что отличие между ними минимальное, один вид все же немного полезнее другого.

Как сообщает издание MedicInform.Net , оба вида яблок богаты различными минералами и витаминами. В них есть витамины С, Е, группы В, железо, кальций, цинк, хлор, магний, калий и не только. Также они богаты антиоксидантами и пектином. Яблоки помогают человеку улучшить обменные процессы, усиливают работу кишечника, насыщает организм полезными веществами и не только.

Так какие яблоки полезнее? По словам спикера, зеленые яблоки выигрывают в своих полезных свойствах. Уровень витаминов в них чуть выше, чем в красных. Кроме того, в красных больше фруктозы. Такие яблоки лучше не есть людям, у кого есть проблемы с уровнем сахара в крови. Эксперты советуют отдавать предпочтение зеленым сортам.

Также диетологи советуют гражданам выбирать фрукт, отталкиваясь от особенностей здоровья. Появление яблок в рационе точно будет нелишним.