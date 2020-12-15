Названы самые полезные по цвету яблоки 

Специалисты рассказали, какие яблоки по цвету полезнее всего. Об этом сообщает издание MedicInform.Net.

По словам специалистов, оба вида яблок богаты различными минералами и витаминами. В них есть витамины С, Е, группы В, железо, кальций, цинк, хлор, магний, калий и не только. Также они богаты антиоксидантами и пектином.

Однако зеленые яблоки выигрывают в своих полезных свойствах. Уровень витаминов в них чуть выше, чем в красных, а фруктозы наоборот меньше.

Поэтому диетологи советуют гражданам выбирать фрукт, отталкиваясь от особенностей здоровья.