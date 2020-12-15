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Названы самые полезные по цвету яблоки 

Даня Виттиг 4 часа назад
Специалисты рассказали, какие яблоки по цвету полезнее всего. Об этом сообщает издание MedicInform.Net.
По словам специалистов, оба вида яблок богаты различными минералами и витаминами. В них есть витамины С, Е, группы В, железо, кальций, цинк, хлор, магний, калий и не только. Также они богаты антиоксидантами и пектином.
Однако зеленые яблоки выигрывают в своих полезных свойствах. Уровень витаминов в них чуть выше, чем в красных, а фруктозы наоборот меньше.
Поэтому диетологи советуют гражданам выбирать фрукт, отталкиваясь от особенностей здоровья.
Ранее "Рамблер" сообщал об алкоголе, который вызывает самое тяжелое похмелье.
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