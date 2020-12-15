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Малышева назвала самые полезные продукты для легких 

Даня Виттиг 1 час назад
Малышева назвала самые полезные продукты для легких
Фото: кадр из передачи "Жить здорово"
Доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала самые полезные продукты для легких человека.
В список продуктов попали брокколи, скумбрия и куркума. В передаче отметили, что брокколи содержит сульфорафан — соединение, которое обладает противоопухолевым эффектом.
Соведущий Малышевой, доктор Дмитрий Шубин отметил, что ученые также установили прямую связь между употреблением брокколи и снижением риска рака легких.

«Крестоцветные, а именно брокколи, помогают вам справляться с раком», — отметил Шубин.

Скумбрия, по словам доктора, содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их эффект приводит к тому, что бронхиальная астма протекает легче. А куркума способствует снижению воспалительных реакций при болезни легких.
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