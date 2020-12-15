Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Какие продукты помогают избавиться от похмелья 

Катерина Саломе 2 часа назад
Избавляющие от похмелья продукты
Фото: depositphotos.com
За каждую бурную пьянку приходится расплачиваться жутким утренним похмельем. Сильная головная боль, тошнота, общая слабость — далеко не все последствия острого отравления алкоголем. «Рамблер» расскажет, что какие продукты помогут улучшить состояние.

Яйца

Содержат полезные аминокислоты — таурин и цистеин. Согласно исследованиям, таурин положительно влияет на работу печени, в том числе, защищая ее от негативного влияния алкоголя. А цистеин способствует скорейшему выведению ацетальдегида — токсического вещества, образующегося в результате распада этилового спирта.

Томаты

Свежие помидоры — хороший источник ликопина — антиоксиданта, который поможет организму справиться с воспалительными процессами. Содержат они пектин и клетчатку, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, помогают наладить пищеварение. В качестве отличной альтернативы помидорам выступит томатный сок.

Бананы, финики, курага

Все перечисленные продукты являются богатыми источниками калия — важнейшего электролита, дефицит которого хорошо ощущается в организме после сытных праздников. Если с утра сама мысль о завтраке вызывает тошноту, можно попробовать «обмануть» организм, сделав смузи.

Куриный суп с лапшой

Легкое и сытное блюдо, которое принесет желанное облегчение. Помимо того, что бульон хорошо восстанавливает баланс электролитов в организме, куриное мясо содержит цистеин — аминокислоту, которая помогает справиться с интоксикацией.

Холодец

Если после праздничного застолья остался холодец, можно считать это крупной удачей! В нем высокое содержание аминокислот, которые обладают способностью ускорять химическую реакцию разложения этанола. Если холодец был приготовлен с добавление желатина, можно получить двойную пользу. В желатине много глицина — первого средства для ликвидации похмелья.

Овсяная каша

Горячая овсяная каша — это не просто хорошее сытное блюдо, но и масса питательных веществ. Она может поделиться с организмом кальцием, калием и железом, витаминами группы В. Овсяную кашу желательно дополнить ягодами с аскорбинкой — например, вареньем из черной смородины или облепихи, ломтиками свежих яблок. А любителям соленой каши больше подойдет свежая зелень петрушки или укропа. Витамин С помогает нейтрализации токсичных веществ, поэтому поможет скорее прийти в форму.
Видео дня. Фейковые секреты фитнес-моделей
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение