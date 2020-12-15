Избавляющие от похмелья продукты

За каждую бурную пьянку приходится расплачиваться жутким утренним похмельем. Сильная головная боль, тошнота, общая слабость — далеко не все последствия острого отравления алкоголем. «Рамблер» расскажет, что какие продукты помогут улучшить состояние.

Яйца

Содержат полезные аминокислоты — таурин и цистеин. Согласно исследованиям, таурин положительно влияет на работу печени, в том числе, защищая ее от негативного влияния алкоголя. А цистеин способствует скорейшему выведению ацетальдегида — токсического вещества, образующегося в результате распада этилового спирта.

Томаты

Свежие помидоры — хороший источник ликопина — антиоксиданта, который поможет организму справиться с воспалительными процессами. Содержат они пектин и клетчатку, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, помогают наладить пищеварение. В качестве отличной альтернативы помидорам выступит томатный сок.

Бананы, финики, курага

Все перечисленные продукты являются богатыми источниками калия — важнейшего электролита, дефицит которого хорошо ощущается в организме после сытных праздников. Если с утра сама мысль о завтраке вызывает тошноту, можно попробовать «обмануть» организм, сделав смузи.

Куриный суп с лапшой

Легкое и сытное блюдо, которое принесет желанное облегчение. Помимо того, что бульон хорошо восстанавливает баланс электролитов в организме, куриное мясо содержит цистеин — аминокислоту, которая помогает справиться с интоксикацией.

Холодец

Если после праздничного застолья остался холодец, можно считать это крупной удачей! В нем высокое содержание аминокислот, которые обладают способностью ускорять химическую реакцию разложения этанола. Если холодец был приготовлен с добавление желатина, можно получить двойную пользу. В желатине много глицина — первого средства для ликвидации похмелья.

Овсяная каша