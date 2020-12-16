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Россиян научили выбирать вкусные рыбные консервы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиян научили выбирать рыбные консервы
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Эксперты Роскачества решили научить россиян выбирать вкусные рыбные консервы. Инструкция по тому, как отличить хороший товар от плохого, поступила в «Ленту.ру».
По словам специалистов, в первую очередь необходимо изучить этикетку и маркировку на консервной банке. На ней должны быть указаны дата и место производства, название производителя и продукта, код товара, его масса, состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения.
Консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период интенсивного лова лососевых — с июля по октябрь, сообщили специалисты. При выборе консервов из сельди нужно помнить, что ее вылов происходит с октября по декабрь.

«Это своего рода гарантия, что они [консервы] выработаны из свежевыловленного сырья»,

— пояснили эксперты.
От сезона вылова зависит вкус консервов. В течение года у рыбы меняются питание, условия обитания, фазы развития, что отражается на содержании в ней жира и белка.
В Роскачестве предостерегли от покупки консервов во вздутых банках. Такая деформация упаковки может говорить о микробиологическом бомбаже (скапливании газов внутри из-за плохого сырья, нарушения режима стерилизации или герметичности банки). Также вздутие консервной банки может быть свидетельством физического или химического бомбажа. Первый возникает при замораживании и последующем размораживании консервов, а второй становится следствием выделения водорода из-за взаимодействия между металлом стенок банок и кислотами, содержащимися в продукте.
Также не стоит принимать в пищу консервы с кислым вкусом и запахом, рыбу с повышенным водным отстоем, консервы, в которых есть белковый налет или потемнение внутренней поверхности банки.
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