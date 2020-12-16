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Раскрыт секрет выбора идеальных консервов 

Стелла Шмель 4 часа назад
На вкус рыбы в консервах особенно влияет сезонность вылова, заявили специалисты Роскачества. Эксперты этой организации дали россиянам рекомендации по выбору консервов лучшего качества.
Упаковка не оказывает влияние на вкус консервов.

"Консервы в стеклянных банках не менее безопасны и полезны, чем консервы в металлической таре",

— заявляют специалисты.
Стоит обратить внимание на информацию, размещенную на упаковке. Там должны быть дата производства, код продукта (или ассортиментный знак), а также номер смены. Кроме того, должны быть указаны название продукта, производитель (наименование и адрес), состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения, масса нетто и фактическое место изготовления. При этом место вылова может быть не указано на упаковке, так как это условие не является обязательным.
Сезонность вылова — важный фактор. Следует помнить, что самая вкусная горбуша — это выловленная с июля по октябрь и изготовленная на Дальнем Востоке. Тихоокеанская сельдь имеет сезонность с октября по декабрь.
Не следует употреблять консервы, если заметен бомбаж или внутренние дефекты.
Ранее "Рамблер" писал, что названы три опасных свойства оливье.
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