На вкус рыбы в консервах особенно влияет сезонность вылова, заявили специалисты Роскачества. Эксперты этой организации дали россиянам рекомендации по выбору консервов лучшего качества.

Упаковка не оказывает влияние на вкус консервов.

"Консервы в стеклянных банках не менее безопасны и полезны, чем консервы в металлической таре",

— заявляют специалисты.

Стоит обратить внимание на информацию, размещенную на упаковке. Там должны быть дата производства, код продукта (или ассортиментный знак), а также номер смены. Кроме того, должны быть указаны название продукта, производитель (наименование и адрес), состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения, масса нетто и фактическое место изготовления. При этом место вылова может быть не указано на упаковке, так как это условие не является обязательным.

Сезонность вылова — важный фактор. Следует помнить, что самая вкусная горбуша — это выловленная с июля по октябрь и изготовленная на Дальнем Востоке. Тихоокеанская сельдь имеет сезонность с октября по декабрь.

Не следует употреблять консервы, если заметен бомбаж или внутренние дефекты.