Диетолог посоветовала блюдо для спасения от похмелья 

Диетолог Нурия Дианова назвала блюдо, спасающее от похмелья после употребления алкоголя в Новый год. Об этом сообщает РИА Новости

Дианова призвала не злоупотреблять алкоголем, особенно шампанским.

«Газированные напитки быстрее всасываются в желудке и тем опасны», — пояснила она.

Диетолог советует не пить натощак, а на следующий день рекомендует поесть холодец.

Дианова считает, что колбасе не место на новогоднем столе. Она рекомендует заменить ее куриным рулетом, индейкой или говяжьим языком. По ее словам, лучше ограничиться всего одним майонезным салатом и вместо соков пить воду или минералку.