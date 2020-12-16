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Врач назвала блюдо, спасающее от похмелья 

Анна Арсеньева 1 час назад
Диетолог Нурия Дианова посоветовала блюдо, которое может спасти от похмелья после новогоднего застолья. Об этом пишет РИА Новости.
По словам врача, на следующий день после злоупотребления алкоголем поможет улучшить самочувствие холодец.
Кроме того, медик призвала не пить много шампанского:

"Газированные напитки быстрее всасываются в желудке и тем опасны".

Также на Новый год стоит ограничиться одним майонезным салатом, колбасу лучше заменить на куриный рулет или индейку, а соки — на воду и минералку.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт секрет выбора идеальных консервов.
Еда , Видео , РИА Новости
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