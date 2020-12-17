Выяснилось, какие алкогольные напитки нельзя смешивать

Разные алкогольные напитки лучше не смешивать при употреблении, но если все же приходится это делать, то не нужно сочетать вместе виноградный и зерновой алкоголь, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Разные алкогольные напитки между собой лучше не смешивать. Если все же смешивать, то нужно хотя бы не употреблять вместе виноградный и зерновой алкоголь. После игристого вина можно перейти на традиционное вино, желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот",

— сказала научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина.

Она пояснила, что в игристом вине, например, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда, хоть и в малом количестве, в сочетании с другим алкоголем негативный эффект усиливается и вызывает интоксикацию.