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Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать 

РИА Новости и ещё 9 6 часов назад
Выяснилось, какие алкогольные напитки нельзя смешивать
Фото: РИА Новости
Разные алкогольные напитки лучше не смешивать при употреблении, но если все же приходится это делать, то не нужно сочетать вместе виноградный и зерновой алкоголь, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Разные алкогольные напитки между собой лучше не смешивать. Если все же смешивать, то нужно хотя бы не употреблять вместе виноградный и зерновой алкоголь. После игристого вина можно перейти на традиционное вино, желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот",

— сказала научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина.
Она пояснила, что в игристом вине, например, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда, хоть и в малом количестве, в сочетании с другим алкоголем негативный эффект усиливается и вызывает интоксикацию.
В свою очередь главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн отметил, что в целом следует отдать предпочтение белому сухому вину, но нужно регулировать дозу и промежутки между употреблением спиртного.
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Еда , Евгений Брюн , РИА Новости
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