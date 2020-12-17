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Врачи узнали, какие привычные продукты для завтрака опасны 

Профиль 3 часа назад
Выяснилось, что опасно есть на завтрак
Фото: profile.ru
Повышенное кровяное давление может показаться безобидным на первый взгляд, потому что оно редко сопровождается ярко выраженными симптомами. Однако оно может привести к более серьезным последствиям.
Повышение давления заставляет кровеносные сосуды затвердевать и сужаться, что может перекрыть подачу крови и кислорода к сердцу. С этим недугом легко бороться, если придерживаться здоровой диеты каждый день. Особенно важным является первый прием пищи — завтрак.
Специалист Дэвид Винер назвал продукты для завтрака, которых стоит избегать при проблемах с давлением. Во-первых, это бекон и белые тосты с маслом. Он также отметил, что некоторые люди выбирают те или иные продукты, думая, что это полезно. Так, ошибочное мнение у людей складывается по поводу фруктового йогурта. По словам Винера, они содержат большое количество углеводов и сахара. Это может нанести вред организму. Сахар способствует увеличению веса. Избыточный вес, в свою очередь, оказывает прямое влияние на повышение давления.
Специалист советует заменить фруктовый йогурт для завтрака на простой. Например, греческий йогурт, который содержит питательные вещества и минералы, такие как кальций и калий. Он способен регулировать кровяное давление, сообщает Express.
Еще одним из ошибочных решений для завтрака может стать употребление обработанных злаков. Например, хлопьев. Большинство из них содержат большое количество скрытых сахаров и углеводов, что повышает кровяное давление. Любой продукт питания с содержанием соли также гарантированно повысит давление. Употребление слишком большого количества соли заставляет организм удерживать лишнюю воду. Это создает стресс для сердца и кровеносных сосудов. Согласно исследованиям, нужно стремиться к тому, чтобы съедать менее шести граммов соли в день.
Ранее «Профиль» раскрыл секреты полезного завтрака. В зависимости от времени года рацион может меняться. Повар парижского ресторана Изабелла Кейпче рассказала, что лучше выбрать на завтрак, а также какие блюда будут наиболее простыми и полезными.
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