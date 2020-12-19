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От чего отказаться, чтобы сэкономить на новогоднем столе 

Елизавета Назарова 3 часа назад
От чего отказаться, чтобы сэкономить на новогоднем столе
Фото: depositphotos.com
В канун этого Нового года не у всех россиян будет возможность собрать привычный праздничный стол. Однако это не должно мешать ощущению праздника, поэтому можно сэкономить на одних продуктах так, чтобы не пострадал семейный бюджет. При этом, вы не заметите разницы в блюдах, а только сократите часть закусок.

Разные виды напитков

В большинстве случаев безалкогольные напитки покупают для детей или для того, чтобы ими запивали алкоголь взрослые. На самом деле, не стоит брать сразу несколько литров разных соков. Можно взять одну большую упаковку одного сока или одного газированного напитка. Так вы сэкономите больше и не будете переживать из-за выбора.

Соленья

В первую очередь, соленья можно сделать самостоятельно, так вы сэкономите на продуктах. От них можно отказаться совсем хотя бы ради того, что ваш организм страдает из-за переизбытка соли. Салаты, алкоголь и закуски — все это обезвоживает ваш организм, из-за чего вы будете страдать с утра. Отказ от солений сэкономит ваш семейный бюджет и убережет от страданий после праздника.

Десерты

Если у вас на столе большое обилие салатов и закусок, то не всегда гости и члены семья доходят даже до второго блюда. От десертов гости чаще всего отказываются, поэтому их приходится доедать семье в течение оставшихся нерабочих дней. В худшем случае все десерты идут в урну. То же самое касается и свежих фруктов. Не стоит класть на стол ничего, кроме мандаринов.

Овощи

Вместо того, чтобы раскладывать несколько видов овощей на одной тарелке, лучше сделайте овощной салат из помидоров, огурцов, листового салата и зелени. Не заправляйте его, пусть гости сами решат, что им больше всего подойдет. Так вы обрадуете людей за столом разнообразием и сэкономите на свежих овощах.
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