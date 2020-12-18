Названо лучшее российское шампанское 

Эксперты Роскачества провели исследование шампанского, произведенного из российского винограда, и назвали лучший напиток. Об этом говорится в материалах организации, которые поступили в «Ленту.ру»

В общей сложности специалисты проверили игристые вина 24 марок: «Абрау-Дюрсо» , «Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина », «Балаклава», «Высокий берег», «Дербентское», «Золотая балка», «Крымский бриз», «Ликурия», «Мысхако», «Новый свет», «Севастопольский бриз», «Севастопольское игристое», «Фанагория», «Цимлянские вина», Aristov, AV, Chateau Tamagne, Di Caspico, INKERMAN, Monte Garu, Terra-egos, Tete De Cheval, Vogue и ZB.

По словам специалистов, лучшими оказались игристые вина из Крыма. Первое место заняло розовое шампанское Myskhako Flute Brut. На второе и третье места аналитики поместили вина «Золотой Балки»: жемчужное белое сухое игристое ZB Wine Frizzante и белое полусладское шампанское ZB Moscato. Большинство проверенных вин (85 процентов) рекомендованы к покупке.