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Названо лучшее российское шампанское 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Названо лучшее российское шампанское
Фото: Lenta.ru
Эксперты Роскачества провели исследование шампанского, произведенного из российского винограда, и назвали лучший напиток. Об этом говорится в материалах организации, которые поступили в «Ленту.ру».
В общей сложности специалисты проверили игристые вина 24 марок: «Абрау-Дюрсо», «Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина», «Балаклава», «Высокий берег», «Дербентское», «Золотая балка», «Крымский бриз», «Ликурия», «Мысхако», «Новый свет», «Севастопольский бриз», «Севастопольское игристое», «Фанагория», «Цимлянские вина», Aristov, AV, Chateau Tamagne, Di Caspico, INKERMAN, Monte Garu, Terra-egos, Tete De Cheval, Vogue и ZB.
По словам специалистов, лучшими оказались игристые вина из Крыма. Первое место заняло розовое шампанское Myskhako Flute Brut. На второе и третье места аналитики поместили вина «Золотой Балки»: жемчужное белое сухое игристое ZB Wine Frizzante и белое полусладское шампанское ZB Moscato. Большинство проверенных вин (85 процентов) рекомендованы к покупке.
В сентябре уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предупреждал о возможном дефиците шампанского в России в 2020 году из-за падения объемов урожая винограда. Однако в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тогда заверили, что недостатка в напитке не будет. Там также отметили, что сильного колебания цен на игристое вино не произодет.
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Еда , Валерий Захарьин , Борис Титов , ФАС , Абрау-Дюрсо , Lenta.ru
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