Роскачество определило лучшее шампанское 

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Эксперты Роскачества провели исследование российского шампанского и назвали лучший напиток. Об этом сообщает «Лента.ру».

Всего специалисты проверили игристые вина 24 марок: «Абрау-Дюрсо» , «Автохтонное вино Крыма от Валерия Захарьина », «Балаклава», «Высокий берег», «Дербентское», «Золотая балка», «Крымский бриз», «Ликурия», «Мысхако», «Новый свет», «Севастопольский бриз», «Севастопольское игристое», «Фанагория», «Цимлянские вина», Aristov, AV, Chateau Tamagne, Di Caspico, INKERMAN, Monte Garu, Terra-egos, Tete De Cheval, Vogue и ZB.

Но лучшими среди них все равно оказались игристые вина из Крыма. Первое место заняло розовое шампанское Myskhako Flute Brut. На второе и третье места аналитики поместили вина «Золотой Балки».

При этом 85 процентов проверенных вин рекомендованы к покупке.