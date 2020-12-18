Врач призвал не запивать шампанским три популярных продукта 

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты подходят, а какие не подходят для застолья с шампанским. Оказывается, некоторые популярные продукты — не самый лучший выбор в качестве закуски для игристого, передает NEWS.ru.

Самые лучшие для шампанского закуски — нежирная рыба, овощи, фрукты, сыр или мясо птицы. Помимо того, что эти продукты не окажут негативного воздействия на организм в сочетании с напитком, они к тому же в целом не навредят пищеварению при вечернем употреблении.

По словам врача, не стоит закусывать шампанское блюдами с майонезом, сливочным маслом и маскарпоне. Они могут пагубно сказаться на работе поджелудочной железы, поскольку являются довольно жирными продуктами. В сочетании с алкоголем вред для органа только усилится.

Подобное сочетание блюд может вызвать тяжесть в, вздутие живота, тошноту и обострение панкреатита. В качестве дополнительной рекомендации врач не рекомендует к шампанскому готовить блюда из жирного мяса. После такого застолья на утро может стать плохо.

«В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом», — пояснил диетолог.

Шампанское не стоит употреблять в сочетании с конфетами, шоколадом, мармеладом, ирисками и прочими сладостями. Все эти продукты в сочетании с игристым могут спровоцировать скачек глюкозы в крови, что спровоцирует сонливость и усталость организма. А регулярное употребление таких продуктов способно нарушить инсулиновый обмен и привести к развитию сахарного диабета.