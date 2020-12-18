Сколько хлеба можно есть в день без вреда для здоровья 

"Хлеб — всему голова", — так говорили наши предки. Издревле хлеб употребляли с каждым приемом пищи и считалось, что если у семьи на столе есть хлеб, значит они достаточно состоятельны. С тех времен отношение к этому продукту кардинально изменилось. Из-за тренда на похудение и правильное питание многие отказываются от хлеба. Кто-то боится дрожжей, а кто-то — углеводов и глютена. "Рамблер" попытался разобраться, насколько безопасен хлеб, и в каком количестве его можно употреблять без последствий.

Хлеб каждый день

Врачи уверяют, что нет ничего страшного в том, что вы будете есть хлеб каждый день. В нем содержатся углеводы, дающие энергию, а также витамины и минералы, которые будут полезными для организма. То же самое говорят и диетологи. По их мнению, если хлеб вписывается в КБЖУ, то употреблять его можно каждый день.

Однако в этом случае идет речь о свежем хлебе из пекарни. Врачи не рекомендуют покупать его в супермаркетах, так как туда добавляют консерванты и сахар. Оптимальным сроком хранения для хлеба считается 1-2 дня.

Сколько можно хлеба

Эксперты по питанию относят хлеб к злаковым, а продукты из это категории нужны в рационе. Они дают энергию и клетчатку организму, но при этом важно соблюдать ежедневную порцию. Умеренно активным женщинам специалисты рекомендуют употреблять шесть порций злаков, но в эквиваленте хлеба это получается 1,5-2 ломтика. Также стоит учесть и другие злаки, например, каши и мучные продукты.

В случае, если вы будете пренебрегать ежедневной нормой хлеба и станете употреблять больше, у вас могут появиться проблемы с желудком и кишечником. Дело в том, что свежеиспеченный хлеб в больших количествах может повышать кислотность, а потом будет плохо перевариваться.

Какой хлеб брать

Помимо того, что нужно отказаться от фасованного хлеба, выбирайте продукты из цельнозерновых культур. Они гораздо полезнее тем, что в них содержится больше витаминов и других полезных веществ, например, клетчатки. От его употребления вы получите не только удовольствие и долгое насыщение, но и пользу.