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Врач назвал продукты, которые вредно запивать шампанским 

Даня Виттиг 5 часов назад
Врач назвал продукты, которые вредно запивать шампанским
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты не стоит записывать шампанским.
Самые лучшие для шампанского закуски — нежирная рыба, овощи, фрукты, сыр или мясо птицы. Эти продукты не окажут негативного воздействия на организм и не навредят пищеварению.
Врач настаивает не закусывать шампанское блюдами с майонезом, сливочным маслом, жирным мясом и сыром маскарпоне. Из-за жирности они плохо влияют на работу поджелудочной железы.
Подобное сочетание блюд может вызвать тяжесть в, вздутие живота, тошноту и обострение панкреатита.

«В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом», — пояснил диетолог.

Шампанское не стоит употреблять в сочетании с конфетами, шоколадом, мармеладом, ирисками и прочими сладостями. Все эти продукты в сочетании с игристым могут спровоцировать скачек глюкозы в крови.
Ранее "Рамблер" сообщал о марках лучшего российского шампанского.
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