Как накрыть новогодний стол за 1000 рублей

Празднование Нового года неизменно ассоциируется у каждого из нас не только с отдыхом, "голубыми огоньками" и застольями, но и с большими тратами. Как минимум, крупная сумма уходит на покупку продуктов.

Однако не всегда для того, чтобы приготовить новогодние угощения, нужно потуже затягивать пояса. Как накрыть праздничный стол, потратив не больше 1000 рублей, — расскажет "Рамблер".

Салат "Селедка под шубой"

Салат "Оливье"

Запеченная курица

Варенная картошка на гарнир

Бутылка "Советского" шампанского Если вы хотите сэкономить средства, устройте Новый год в советском стиле и с советским меню. Вот, что вам придется приготовить:

Хозяйки, которые делают запасы на зиму, могут также поставить на стол различные соленья, которые станут отличной закуской.

Разумеется, если вы принимаете у себя большое количество гостей, приготовить все эти блюда, уложившись в 1000 рублей, будет довольно сложно. Однако в таком случае, вы можете сэкономить на алкоголе и других напитках, попросив каждого из гостей принести что-либо к праздничному столу.