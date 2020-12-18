«Мир в одной тарелке» со звёздами «МУЗ-ТВ» 

Андрей Разыграев: „По традиции я снова буду бросать вызов самому себе и попытаюсь совершить очередной гастрономический подвиг. Возможно ли в наших российских реалиях приготовить и повторить новогодние блюда разных стран мира? Включайте „Мир в одной тарелке“, будем проверять вместе!“

Natan: „Я вроде бы как умею готовить, но у меня всегда на кухне происходит импровизация. В конце концов, кто лучшие повара на этой планете, конечно же, мы — мужчины. Детство у меня было непростое, поэтому у нас не было какой-то традиции, потому что мы кочевали из одной страны в другую, но сейчас, когда у меня появилась жена и близкие друзья для семьи, мы каждый раз собираемся у нас дома и придумываем что-то. Раньше мы запекали гуся, а сейчас в этот новый год мы заказали барана в 20 килограмм, он придет, проведет новый год и уйдет. Вот так в 20-м году походят корпоративы!“

„Градусы“: „Ребятки, всех с НГ, хочется, чтобы вы этот год встретили в кругу близких, а так как вариантов немного в этом году, большая часть… людей нашей планеты будут встречать НГ в кругу семьи. Может, ради этого все и задумывалось, кто знает — 5 минут, 5 минут, помиритесь те, кто в ссоре. А лучше даже и не ссорьтесь. Открывайте не только новые блюда и рецепты в 2021, но и новые страны! С Новым годом, с новым счастьем!“