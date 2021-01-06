Какие блюда должны быть на праздничном столе в Рождество 

У каждого церковного праздника есть свои правила и традиции, которые нужно чтить для того, чтобы на протяжении года человек и его семья были в достатке, под покровительством от болезней и злых духов. На Рождество есть много различных обрядов, но до наших дней дошли не все. Если вы не соблюдаете некоторые традиции, то попробуйте составить свой праздничный стол в соответствии с правилами праздника.

Рождественская трапеза должна отличаться от привычной не только настроем. Дело в том, что православные христиане завершают свой пост в это время, поэтому существуют особые традиции.

Узвар

Считается, что на Рождество нельзя запивать пищу водой или другими напитками, кроме узвара. Этот компот из сухофруктов обычно варят ко всем христианским праздникам. Чтобы приготовить узвар, залейте сухофрукты водой и дайте им настояться не менее 4 часов, а потом проварите в течение 5-10 минут. В конце добавьте сахар.

Кутья

Кутья считается главным Рождественским блюдом. Ее готовят из ячменя, пшеницы или риса. Крупу отваривают до кашеобразного состояния, а затем добавляют изюм, мак, измельченные орехи и мед. По традиции кутья должна быть первой пищей, которую вкушают после поста.

Паляница

Эту выпечку стоит подавать вместо хлеба. Делать ее нужно самостоятельно, чтобы принести в дом богатство и отпугнуть нечистую силу. С этим справляются два ингредиента: горох считается символом достатка и чеснок, которым издавна отгоняли нечисть.