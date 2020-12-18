Специальная праздничная серия кулинарного шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке»!
В канун Нового года «МУЗ-ТВ» запускает специальную праздничную серию экспериментально-туристическо-кулинарного шоу «МИР в одной тарелке» со звездами российского шоу-бизнеса. Авторская программа Андрея Разыграева станет настоящим подарком для тех, кто хочет сделать новогодний стол необычным, но с замысловатыми рецептами на «Вы».
Смотрите специальную новогоднюю серию шоу «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Новогодний рецепт от Разыграева».
Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Чехия». Специальный гость Андрея Разыграева — Natan.
Пресс-служба
БЛЮДО 1
КАРП
Ингредиенты:
- Карп (1,3 кг) — 1 шт
- Шампиньоны — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Лимон — 1/2 шт
- Масло сливочное (растопленное) — 70 г
- Соль (по вкусу)
- Перец душистый (по вкусу)
- Вино белое сухое — 4 ст. л.
Рецепт:
1. Мелко нарезаем грибы и лук.
2. Обжариваем начинку в масле минут 7, затем добавляем вино 4 ст. л. и еще тушим столько же.
3. Остужаем начинку.
4. Карпа натираем солью и перцем внутри и снаружи, поливаем внутри лимонным соком, фаршируем.
Выкладываем на противень, смазываем растопленным сливочным маслом и ставим в духовку на 45 минут (температура 180 градусов). Маслом необходимо смазать еще раза 3-4 в процессе приготовления. Именно от сливочного масла рыбка будет выглядеть золотой.
5. Выкладываем красиво и подаем.
Пресс-служба
БЛЮДО 2
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУБА (ПЕРЛОВАЯ КАША С ГРИБАМИ)
Ингредиенты:
- 2 — 3 горсти сушеных грибов
- 300 гр перловой крупы
- 3 ложки сала + 1 ложка на смазывание противня
- 2 большие луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 0,5 чайной ложки молотого тмина
- 1 чайная ложка сушеного майорана
- Соль, молотый перец
Рецепт:
1. Сушеные грибы замачиваем в воде и оставляем по крайней мере на 2 часа, перед употреблением лишнюю воду осторожно выжимаем.
2. Перловую крупу промоем холодной водой и в слегка подсоленной воде отварим до готовности, примерно 20 — 30 минут.
3. Затем сливаем воду и оставляем стечь через дуршлаг.
4. На сале обжарим мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавим крупно нарезанные грибы. Слегка обжарим и добавим растертый с солью чеснок, тмин, майоран и свежемолотый черный перец.
5. Форму смажем маслом, перемешаем в ней перловку с остальными ингредиентами, разровняем и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут до золотистого цвета.
БЛЮДО 3
ВАНИЛЬНЫЕ РОГАЛИКИ
Ингредиенты:
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- 180 гр. муки
- 60 гр. молотых грецких орехов или миндаля
- щепотка корицы
- 60 гр. сахарной пудры
- 140 гр. сливочного масла
- 1 желток
- 2 п. с ванильного сахара
- 100 гр. сахарной пудры для посыпки
Рецепт:
1. Размягчённое сливочное масло растереть с сахаром, желтком и молотыми орехами.
2. Всыпать половину одного пакетика ванильного сахара, корицу и муку.
3. Вымесить однородное тесто, обернуть его фольгой и убрать на 2 часа в холодильник.
4. Из охлаждённого теста вылепить маленькие рогалики или полумесяцы.
5. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать маслом и присыпать мукой. Выложить рогалики на противень.
6. Выпекать при 180 градусах пока не подрумянятся.
7. Смешать сахарную пудру с ванильным сахаром.
8. Украсить горячие рогалики сахарной посыпкой. Хранятся рогалики до двух недель в прохладном месте.