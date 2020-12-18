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Специальная праздничная серия кулинарного шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке»!

В канун Нового года «МУЗ-ТВ» запускает специальную праздничную серию экспериментально-туристическо-кулинарного шоу «МИР в одной тарелке» со звездами российского шоу-бизнеса. Авторская программа Андрея Разыграева станет настоящим подарком для тех, кто хочет сделать новогодний стол необычным, но с замысловатыми рецептами на «Вы».

Смотрите специальную новогоднюю серию шоу «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Новогодний рецепт от Разыграева».

Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Чехия». Специальный гость Андрея Разыграева — Natan.

Пресс-служба

БЛЮДО 1

КАРП

Ингредиенты:

Карп (1,3 кг) — 1 шт

Шампиньоны — 150 г

Лук репчатый — 1 шт

Лимон — 1/2 шт

Масло сливочное (растопленное) — 70 г

Соль (по вкусу)

Перец душистый (по вкусу)

Вино белое сухое — 4 ст. л.

Рецепт:

1. Мелко нарезаем грибы и лук.

2. Обжариваем начинку в масле минут 7, затем добавляем вино 4 ст. л. и еще тушим столько же.

3. Остужаем начинку.

4. Карпа натираем солью и перцем внутри и снаружи, поливаем внутри лимонным соком, фаршируем.

Выкладываем на противень, смазываем растопленным сливочным маслом и ставим в духовку на 45 минут (температура 180 градусов). Маслом необходимо смазать еще раза 3-4 в процессе приготовления. Именно от сливочного масла рыбка будет выглядеть золотой.

5. Выкладываем красиво и подаем.

Пресс-служба

БЛЮДО 2

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУБА (ПЕРЛОВАЯ КАША С ГРИБАМИ)

Ингредиенты:

2 — 3 горсти сушеных грибов

300 гр перловой крупы

3 ложки сала + 1 ложка на смазывание противня

2 большие луковицы

3 зубчика чеснока

0,5 чайной ложки молотого тмина

1 чайная ложка сушеного майорана

Соль, молотый перец

Рецепт:

1. Сушеные грибы замачиваем в воде и оставляем по крайней мере на 2 часа, перед употреблением лишнюю воду осторожно выжимаем.

2. Перловую крупу промоем холодной водой и в слегка подсоленной воде отварим до готовности, примерно 20 — 30 минут.

3. Затем сливаем воду и оставляем стечь через дуршлаг.

4. На сале обжарим мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавим крупно нарезанные грибы. Слегка обжарим и добавим растертый с солью чеснок, тмин, майоран и свежемолотый черный перец.

5. Форму смажем маслом, перемешаем в ней перловку с остальными ингредиентами, разровняем и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут до золотистого цвета.

БЛЮДО 3

ВАНИЛЬНЫЕ РОГАЛИКИ



180 гр. муки

60 гр. молотых грецких орехов или миндаля

щепотка корицы

60 гр. сахарной пудры

140 гр. сливочного масла

1 желток

2 п. с ванильного сахара

100 гр. сахарной пудры для посыпки Ингредиенты:

Рецепт:

1. Размягчённое сливочное масло растереть с сахаром, желтком и молотыми орехами.

2. Всыпать половину одного пакетика ванильного сахара, корицу и муку.

3. Вымесить однородное тесто, обернуть его фольгой и убрать на 2 часа в холодильник.

4. Из охлаждённого теста вылепить маленькие рогалики или полумесяцы.

5. Противень застелить бумагой для выпечки, смазать маслом и присыпать мукой. Выложить рогалики на противень.

6. Выпекать при 180 градусах пока не подрумянятся.

7. Смешать сахарную пудру с ванильным сахаром.

8. Украсить горячие рогалики сахарной посыпкой. Хранятся рогалики до двух недель в прохладном месте.