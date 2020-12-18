Специальная праздничная серия кулинарного шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке»!

В канун Нового года «МУЗ-ТВ» запускает специальную праздничную серию экспериментально-туристическо-кулинарного шоу «МИР в одной тарелке» со звездами российского шоу-бизнеса. Авторская программа Андрея Разыграева станет настоящим подарком для тех, кто хочет сделать новогодний стол необычным, но с замысловатыми рецептами на «Вы».

Смотрите специальную новогоднюю серию шоу «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Новогодний рецепт от Разыграева».

Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Австралия». Специальные гости Андрея Разыграева — группа «Градусы».

Пресс-служба

БЛЮДО 1

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХЭМ

Ингредиенты:

Ветчина

Гвоздика

1/2 чашки меда

1/4 чашки кленового сиропа

1/4 чашки коричневого сахара

по 1 столовой ложке дижонской и цельнозерновой горчиц

2 столовой ложки винного уксуса

1/4 чашки порезанных орехов макадамии

1/4 чашки кедровых орехов

1/4 чашки колотого миндаля

Рецепт:

1. Все ингредиенты смешать и разделить поровну.

2. Во вторую часть добавить 1/4 чашки порезанных орехов макадамии, 1/4 чашки кедровых орехов, 1/4 чашки колотого миндаля.

3. С ветчины снять кожу (если ветчина в рулете, то снимать нечего), надрезать поверхность острым ножом по диагонали, чтобы получились ромбики. В середину каждого ромбика воткнуть соцветие гвоздики.

4. Глазурь разделить на 2 части. Из одной половины смазывать мясо — смазали и поставили в духовку, разогретую до 180 градусов, через 20 минут достали и еще раз смазали. Можно делать до трех подходов.

5. Во вторую половину глазури добавить рубленные орехи, перемешать. Нанести эту глазурь перед последней загрузкой в духовку.

Пресс-служба

БЛЮДО 2

ДАВЛЕНЫЙ ОСТРЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Ингредиенты:

Молодой красный картофель 8 штук

Щепотка крупной морской соли

Оливковое масло extra virgin 2 столовые ложки

Свежий розмарин 1 стебель

Молотый душистый перец щепотка

Тертый сыр пармезан 2 столовые ложки

Чеснок 2 зубчика

Рецепт:

1. Картофель отварить до готовности. Примерно около 12 минут после закипания.

2. В это время порубить свежий розмарин. По желанию измельчить зубчики чеснока.

3. Духовку разогреть до 210 градусов.

4. Слить воду из кастрюли с картофелем.

5. Противень застелить кулинарной бумагой. Разложить картофель на расстоянии 5–7 см друг от друга. И толкушкой нежно раздавить каждую картофелину, повернуть на 90 градусов и еще раз раздавить. Другими словами, картофель будет напоминать толстые оладушки. Если картофель раскрошился, ничего страшного, просто верните кусочки в кучку.

6. Смажьте оливковым маслом, посыпьте крупной солью, свежемолотым перцем, свежим измельченным розмарином, по желанию измельченным чесноком и тертым сыром пармезан. Если вы хотите, чтобы картошка имела золотистую корочку с обоих сторон, раздавив и смазав картофель, можно выпекать 15 минут с одной стороны, перевернуть на 2-ю сторону, а только потом сдобрить маслом, специями и сыром, вернуть в духовку и выпекать еще минут 15.

7. Выпекать в духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

БЛЮДО 3

ТОРТ-БЕЗЕ «ПАВЛОВА» С КЛУБНИКОЙ

Ингредиенты:

Яичный белок 100 г

Сахарная пудра 200 г

Соль щепотка

Лимонный сок 1 чайная ложка

Крахмал 2 чайные ложки

Сливки 33% 500 мл

Ванильный сахар 10 г

Клубника — 400 грамм

Рецепт:

1. Взбить белки до появления пены, добавить щепотку соли. Частями ввести сахарную пудру. Добавить лимонный сок. Продолжать взбивать до образования твердых пиков. Далее через ситечко просеять 2 ч.л. крахмала и аккуратно лопаточкой перемешать безе.

2. Выложить на пергамент два коржа диаметром 20 см. Для точности можно взять тарелку диаметром 20 см и обвести ее, перевернуть пергамент и выложить безе. Сделать небольшое углубление по центру коржей.

3. Высушить в духовке при 100 градусах около 1,5–2 часов. Можно регулировать степень сухости коржей, можно оставить легкую тягучую консистенцию внутри, а можно полностью просушить, подержав в духовке подольше. На любителя.

4. Готовые коржи очень хорошо отходят от пергамента. Дать им полностью остыть.

5. Взбить 500 мл сливок с ванильным сахаром.

6. Нарезать клубнику. На каждый корж выложить половину сливок и клубники. Не допускать, чтобы собранный торт просто стоял, коржи сразу же размокнут и весь эффект хрустящего безе потеряется.