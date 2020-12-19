Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева развеяла известный миф о том, что наиболее полезными являются фрукты и овощи зелёного цвета.

По её словам, для получения витаминов и полезных веществ следует употреблять растительную пищу всех цветов.

В красных, тёмно-бордовых и почти чёрных содержится ликопин, замедляющий развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижающий риск возникновения некоторых видов онкозаболеваний, — отметила Бурляева, слова которой приводят «Аргументы и Факты».

Диетолог также добавила, что оранжевые и жёлтые овощи и фрукты очень полезны для глаз. В то же время зелёные снижают риски возникновения гормонально-зависимых опухолей.

Ранее NEWS.ru писал, что правильно подобранная закуска помогает избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта после употребления шампанского. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Подходящая к игристому вину еда также способна замедлить наступление опьянения, отметил он.

Лучшими закусками к шампанскому эксперт назвал нежирную рыбу или птицу, сыр, овощи и фрукты. Также эти продукты — самые благоприятные для ночных трапез.