Ещё
Далее:
Читайте также:
20 декабря в 19:30 матч «Манчестер Ю - Лидс»
20 декабря в 19:30 матч «Манчестер Ю - Лидс» Смотреть Live ⟶

Почему польза фруктов и овощей зеленого цвета — миф 

News.ru и ещё 6 4 часа назад
Почему польза фруктов и овощей зеленого цвета — миф
Фото: depositphotos.com
Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева развеяла известный миф о том, что наиболее полезными являются фрукты и овощи зелёного цвета.
По её словам, для получения витаминов и полезных веществ следует употреблять растительную пищу всех цветов.

В красных, тёмно-бордовых и почти чёрных содержится ликопин, замедляющий развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижающий риск возникновения некоторых видов онкозаболеваний, — отметила Бурляева, слова которой приводят «Аргументы и Факты».

Диетолог также добавила, что оранжевые и жёлтые овощи и фрукты очень полезны для глаз. В то же время зелёные снижают риски возникновения гормонально-зависимых опухолей.
Ранее NEWS.ru писал, что правильно подобранная закуска помогает избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта после употребления шампанского. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Подходящая к игристому вину еда также способна замедлить наступление опьянения, отметил он.
Лучшими закусками к шампанскому эксперт назвал нежирную рыбу или птицу, сыр, овощи и фрукты. Также эти продукты — самые благоприятные для ночных трапез.
Видео дня. Секреты звезд, раскрытые их помощниками
News.ru: последние новости
Врач назвала «суперпродукты» для здоровья в пандемию Врач назвала «суперпродукты» для здоровья в пандемию Врач назвала три вредных свойства салата оливье Врач назвала три вредных свойства салата оливье Врачи назвали алкогольные напитки, которые не стоит смешивать Врачи назвали алкогольные напитки, которые не стоит смешивать
Женский форум
Еда , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение