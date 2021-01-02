Как отличить натуральные продукты от поддельных 

Для крепкого здоровья важно употреблять продукты высокого качества. Но не все производители и продавцы придерживаются этого мнения, поэтому стараясь заработать, они идут на разные хитрости, чтобы продать простроченный и небезопасный продукт. «Рамблер» расскажет о простых и эффективных способах, которые помогут определить натуральность и качество еды.

Майонез

Хороший майонез должен содержать яичный порошок. Недобросовестный производитель может заменять его крахмалом и другими вредными добавками. Этот майонез может быть вкусным, но вредным для организма. Чтобы проверить майонез, нужно просто добавить в него йод. Если в нем содержится крахмал, он тут же потемнеет.

Рис

Искусственный рис делают из синтетической смолы и картофеля, а с виду он ничем не отличается от настоящего. Для проверки качества этого продукта его нужно поджечь. Если он поддельный, то вы увидите черный дым и почувствуете запах пластмассы.

Сливочное масло

Настоящее масло делается из сливок и молока. Но зачастую производители добавляют в него сухие смеси и пальмовое масло. Подделку можно распознать, если залить продукт кипятком. Натуральное масло расплавится очень быстро, а подделка будет таять долго.

Мед

В мед добавляют мел, чтобы повысить массу продукта. Чтобы выяснить, присутствует ли в меде мел, нужно капнуть на него уксусной кислотой. Характерное шипение подтвердит, что продукт некачественный. А чтобы обнаружить в меде крахмал или муку, которых там быть не должно, нужно растворить мед в теплой воде и добавить в раствор йод. Если в продукте есть посторонние примеси, то раствор тут же потемнеет.