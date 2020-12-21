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Любимый многими овощ оказался эффективной защитой от рака 

Профиль 6 часов назад
Популярный овощ оказался эффективной защитой от рака
Фото: profile.ru
Овощ из семейства стручковых любим многими за свою универсальность, вкус и пользу. Его также ценят за большое количество витаминов и минералов в составе. Но, как оказалось, это не все преимущества продукта, о котором идет речь.
В частности, болгарский перец богат антиоксидантами — веществами, борющимися со свободными радикалами в организме. Как известно, именно они повреждают клетки тела человека, тем самым повышая риск развития рака. Соответственно, регулярное употребление овоща способно защитить от негативного воздействия свободных радикалов и снизить вероятность онкологии.
Еще одно преимущество болгарского перца в большом количестве клетчатки. Из-за нее чувство насыщения после приема пищи сохраняется дольше. Это, в свою очередь, позволяет снизить вес, либо поддерживать его. Кроме того, пищевые волокна улучшают пищеварение и выводят токсины из организма, пишет MSN.
Ранее «Профиль» сообщал, что простые продукты оказались эффективны в поддержании здоровья зубов. Так, стоматологи рекомендовали добавлять в свой ежедневный рацион продукты, содержащие кальций, фосфор и витамины А, С и D. Одним из богатых источников витамина С был назван болгарский перец.
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