Насколько вредны майонезные салаты 

Соус "Майонез" изобрел французский повар, взбив яичные желтки с оливковым маслом. Однако салаты, заправленные этим соусом, считаются самыми вредными. "Рамблер" выяснил, почему.

Изначально проблема майонеза заключалась в том, что в соусе много соли, а в оливковом масле, из которого он состоит, много калорий. Правда, состав магазинного соус значительно отличается от своего предка. Как минимум, обновленный состав позволяет соусу долго храниться в холодильнике.

В составе современного майонеза можно найти искусственные трансжиры, яичный порошок, усилители вкуса и огромное количество стабилизаторов, консервантов и загустителей. Именно эти компоненты делают соус опасным для здоровья, если употреблять его на постоянной основе.

Чтобы сократить вред майонеза, можно размешивать его со сметаной или греческим йогуртом, снизив его калорийность. А также необходимо тщательно изучать состав продукта, выбирая наиболее приближенный к натуральному.

Но лучше всего готовить майонез самостоятельно: необходимо взбить два желтка венчиком, добавить соль, немного сахара, уксус или лимонный сок, иногда горчица. Затем при постоянном перемешивании тонкой струйкой вливается 200 мл растительного масла.

Диетическая версия майонеза будет состоять из греческого йогурта, смешанного с сухим чесноком и чайной ложкой горчицы. Такой соус подойдет тем, кто обожает майонезные салаты, но придерживается диеты.