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Диетолог назвала допустимое количество икры в рационе 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Диетолог назвала допустимое количество икры в рационе
Фото: Globallookpress.com
Российский врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев назвала смертельную опасность красной икры и раскрыла допустимое количество этого продукта в рационе. Ее слова приводит NEWS.ru.
В красной икре чрезмерно много соли — около 10 граммов на 100 граммов продукта, при этом Всемирная организация здравоохранения советует потреблять не более 4,5 грамма соли в сутки. По словам врача, большое количество соли, содержащееся в красной икре, влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы и может привести к гипертонии и снижению иммунитета.
Кроме того, этот деликатес способен вызвать серьезную аллергическую реакцию вплоть до отека Квинке и анафилактического шока. Особую опасность для здоровья представляет некачественная или просроченная икра. Такой продукт негативное влияет на работу почек, печени, нервной системы и может вызывать ботулизм, который нередко приводит к летальному исходу.
Перед покупкой красной икры Ноев рекомендует проверять целостность упаковки, срок годности и состав продукта — в нем не должно быть красителей и ароматизаторов. Диетолог призывает отдавать предпочтение стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок. При этом банки с икрой должны храниться строго в холодильниках.
Специалист рекомендует есть деликатес не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. В дни, когда человек лакомится красной икрой, ему стоит избегать других соленых продуктов.
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