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Как выбрать самые вкусные мандарины

Как выбрать самые вкусные мандарины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Приближение Нового года чувствуется еще с конца осени — когда в магазинах и на рынках появляются мандарины нового урожая. Для многих этот фрукт жизнерадостного оранжевого цвета является одним из главных символов праздника наравне с наряженной елкой, салатом оливье и шампанским под бой курантов.
Но вкус этих фруктов может отличаться в зависимости от сорта. Так что идеальный мандарин еще нужно суметь выбрать.
В первую очередь, стоит обратить внимание на внешний вид — на кожице не должно быть вмятин, повреждений. Если мандарин кажется слишком сухим или, наоборот, мягким, это верный признак того, что при транспортировке были допущены нарушения.
Спелость плода определить просто — если он легко чистится, а при небольшом надавливании выделяется сок, значит, фрукт созрел.
Насколько мандарин сладкий, подскажет цвет его кожуры. Чем ярче и насыщеннее окраска, тем он слаще. При этом светло-оранжевые плоды могут отличаться кислинкой.
Если наличие косточек в мандаринах вас расстраивает, лучше отдать предпочтение сортам, привезенным из Абхазии. В турецких плодах семян больше, но и они сами чуть крупнее.
Испанские мандарины совершенно непредсказуемы — могут быть как и вовсе без косточек, так и с большим их количеством. При этом они более сладкие. Но больше всего сладости в марокканских, которые отличаются насыщенным оранжевым цветом и небольшим количеством семян. На них похожи израильские плоды, но они созревают позже, поэтому в магазинах появляются не раньше середины января.
Большой выбор фруктов, ягод и овощей можно найти в знаковом для нашей страны универсаме — Гастрономе 1 в ГУМе, где готовят имбирный напиток по фирменному рецепту, который поднимает настроение и укрепляет иммунитет. Держатели карт Mastercard, отправившись сюда за покупками до 31 декабря 2020 года, получат скидку 15 процентов. Для этого нужно назвать кассиру тип своей карты до момента оплаты.
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