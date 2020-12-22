Как накрыть новогодний стол

В предпраздничной суете бывает сложно выкроить даже минутку для отдыха. Ближе к Новому году списки дел растут в геометрической прогрессии, времени остается все меньше и меньше. А 31 декабря и вовсе превращается в день стремительной уборки и художественной резки салатов на скорость. Остановитесь!

Не стоит браться за несколько задач одновременно, нужно расставить приоритеты и решить, что точно должно быть на новогоднем столе, а без чего вполне можно обойтись. Например, нет нужды несколько часов тратить на приготовление традиционного штоллена, если вы точно знаете, что ваши гости любой выпечке предпочтут бутерброд с икрой.

Подготовьте меню, возможно, что-то получится сделать заранее — купить сыры и мясные деликатесы для тарелок с нарезкой или отварить овощи для сложных салатов. После этого составьте два списка продуктов — в первом пусть будет то, что точно не испортится, если купить раньше (например, зеленый горошек, икра, бекон, оливки, тарталетка, соусы), а во-втором — то, что должно быть максимально свежим. Это зелень, овощи, фрукты, хлеб.

Деликатесы к новогоднему столу можно приобрести в Гастрономе 1 , расположенном в ГУМе. Для держателей карт Mastercard до 31 декабря предусмотрена скидка 15 процентов. Только не забудьте предупредить кассира до момента оплаты.

Следующий шаг — распределение обязанностей. Попросите родных вам помочь. Во-первых, вместе веселее, а во-вторых, во много раз быстрее. Не забудьте о том, что ваши гости, скорее всего, захотят принести что-то к новогоднему столу. Обсудите с ними такой вариант и не стесняйтесь подсказать, что именно нужно.

Кстати, если совершенно не хочется готовить, всегда можно заказать доставку готовой еды — это будет вкусно, красиво и очень быстро. При этом можно поэкспериментировать и вместо традиционных салатов и горячих блюд выбрать что-то новое, что никогда не пробовали. А к приходу гостей останется только сервировать стол и сделать закуски. Тогда все приготовления сведутся к выбору подарка. Например, в онлайн-магазине iHerb можно купить разнообразные косметических мелочи для всех гостей: красиво упакованный блеск для губ, крем для рук или воск для бороды станет отличным сюрпризом под новогодней елкой. Для владельцев карт Mastercard с промокодом MСD20 действует скидка 10% при оплате заказа от 4600 рублей на сайте.

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