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Как не стать жертвой поддельного алкоголя 

Мира Маркина 3 часа назад
Как не стать жертвой поддельного алкоголя
Фото: РИА Новости
В преддверии Нового года большинство людей приобретают алкогольные напитки в довольно больших количествах. Однако крайне важно не только не злоупотреблять спиртным, но и выбирать его правильно, дабы избежать неприятных последствий.
Подробнее о том, как не наткнуться на поддельный алкоголь, — в материале "Рамблера".

Цена

Минимальные цены на продажу крепких напитков в РФ устанавливает государство. Таким образом, цена за 500 мл водки не может быть ниже 205 рублей, а коньяка — ниже 371 рубля. Если вы нашли крепкий алкоголь по цене в разы ниже этой, это веский повод отказаться от покупки такого спиртного.

Акцизная марка

Акцизная марка печатается на специальной бумаге с цветными волокнами. Как правило, все цифры и коды на ней четкие, хорошо видны и легко читаются. Важно проверить, чтобы марка была наклеена абсолютно ровно. Проверить ее подлинность можно при помощи мобильного приложения "АнтиКонтрафакт Алко".

Место покупки

Откажитесь от покупки алкоголя в сомнительных местах вроде ларьков и рынков. Если вам удастся купить качественный алкоголь в подобном месте, — это будет большая удача, но рисковать своим здоровьем накануне праздника едва ли стоит. Отправляйтесь в магазины, у которых есть лицензия на право розничной продажи алкоголя. Этот документ вы сможете найти в торговом зале на стенде с информацией.
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