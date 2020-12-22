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Настоящий праздник: лучшее шампанское и икра

Настоящий праздник: лучшее шампанское и икра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Новый год принято проводить в кругу родных и друзей, он немыслим без изысканно сервированного стола и добрых пожеланий. В ожидании гостей тщательно планируется меню, заранее ищутся редкие ингредиенты и продумывается порядок оригинальных праздничных блюд. Новогоднее настроение витает в воздухе задолго до наступления волшебной ночи, так почему бы обычным декабрьским вечером не открыть бутылку шампанского и баночку икры, а потом просто купить еще. Главное — знать места.
За деликатесами по традиции можно отправиться в знаменитый продуктовый универсам страны — Гастроном 1, расположенный в не менее легендарном ГУМе. Для икры здесь отведен огромный прилавок, а чтобы легче было определиться с выбором, каждый ее вид можно попробовать.
Кроме традиционного российского угощения в Гастрономе 1 можно найти живых камчатских крабов, охлажденные креветки и свежайшие устрицы безупречного качества. Если хотите сделать хороший подарок, обратите внимание на наборы с красной и черной икрой и белугой.
Тут же можно купить изысканные вина и шампанское. Винотека Гастронома 1 считается одной из лучших в столице. Здесь уделяют особое внимание правильному хранению вин, в том числе игристых. Профессиональные сомелье помогут выбрать идеальный напиток для вашего меню.
Держателей карт Mastercard в Гастрономе 1 ждет приятный сюрприз — до 31 декабря 2020 года гарантирована скидка 15 процентов на покупки, достаточно лишь назвать кассиру тип своей карты до момента оплаты.
Если хочется отдохнуть в приятной расслабленной атмосфере, можно сходить в «Икорный бар». Здесь отлично получится спрятаться от новогодней суеты и попробовать все виды свежайшей икры — красной и черной. При оплате счета премиальной картой Mastercard действует скидка в 7 процентов. Только не забудьте заранее сообщить официанту тип вашей карты.
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