Диетолог назвала допустимое количество икры в рационе 

Российский врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала о смертельной опасности красной икры и о том, в каком количестве ее можно потреблять. Ее слова приводит NEWS.ru.

Доктор отметила, что из-за большого содержания соли (около 10 граммов на 100 граммов продукта) красная икра может отрицательно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, суставов. Таким образом у человека может развиться гипертония и снизится иммунитет.

Также, по словам специалиста, красная икра является сильным аллергеном. Она может спровоцировать появление отека Квинке и анафилактического шока.

Некачественная или просроченная икра может стать причиной летального исхода. Ведь такой продукт "убивает" почки, печень и нервную систему.

Диетолог дала несколько рекомендаций, как проверить красную икру перед покупкой — упаковка должна быть целой, а в составе не должно быть красителей и ароматизаторов. Также стоит обязательно посмотреть срок годности.