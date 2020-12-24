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Шеф-повар рассказал, как улучшить новогодние блюда 

Профиль и ещё 1 3 часа назад
Шеф-повар рассказал, как улучшить новогодние блюда
Фото: twitter.com
Шеф-повар Александр Белькович — ведущий шоу «ПроСТО кухня» на СТС — объяснил, как разнообразить привычное новогоднее меню. Он также раскрыл несколько секретов праздничного застолья.
Белькович назвал себя поклонником традиционных новогодних блюд. Он признался, что любит оливье, селедку под шубой, маринованные грибы и мандарины. Именно они делают Новый год дорогим праздником, отметил шеф-повар в интервью «Телепрограмме».
Он сообщил, что способы приготовления любимых блюд к празднику можно изменить. Белькович призвал не варить овощи для оливье, а запечь их в духовке, а вместо колбасы добавить отварную индейку. Кроме того, он порекомендовал заменить консервированный горох замороженным, а вместо покупного майонеза использовать либо домашний, либо смесь йогурта, мандаринового сока и оливкового масла. В крабовый салат, по словам специалиста, вместо крабовых палочек стоит положить мясо краба — это сделает блюдо полезнее и вкуснее.
Еще одним способом разнообразить новогодний стол Белькович назвал легкие закуски, например, фаршированные яйца, скумбрию и красную икру. Говоря о десертах к новогоднему столу, шеф-повар отметил, что после мяса и салатов в желудке просто не останется места для торта. Он посоветовал заменить его фруктами и легкими сладостями: печеньем, мороженым и йогуртом.
Ранее российский врач назвала поистине вредные блюда на новогоднем застолье. По мнению диетолога, легкие салаты из трав с минимальной заправкой станут лучшим вариантом на празднике. Она посоветовала подавать мясо уже 1 января, чтобы не переедать, и выбрать метод запекания в духовке.
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Еда , Салат оливье , Новогодний стол
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