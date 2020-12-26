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Хитрости, которые нас заставляют платить за еду больше 

Даня Виттиг 5 часов назад
Как нас заставляют платить за еду больше
Фото: Рамблер
Производители продуктов используют самые разные уловки, чтобы создать эффект выгодной покупки. "Рамблер" раскрыл главные хитрости, которые заставляют нас тратить на еду больше.

Огромная упаковка

Самая большая трагедия, которая объединяет борцов за экологию и обычных покупателей — это непомерно большая упаковка. Больше всего это заметно по соленой рыбе, когда даже 200 граммов форели визуально похожи на килограмм. Рыбу специально закрепляют в середине упаковки, чтоб создать такой визуальный эффект.
Также необходимо обращать внимание на вес, указанный на коробках. Рис, овес и прочие крупы весом 400 и 800 граммов могут выглядеть абсолютно одинаково. И мы даже не сможем заявить, что нас обманули, так как маркетологи просто сыграли на нашей невнимательности.

Не тот состав

Есть такие продукты, стоимость которых значительно выше других. Например, икра или гранатовый сок. Однако очень часто производители мелким шрифтом пишут не икра, а "икорный продукт" или сок называют "нектаром". Все это позволяет компаниям легально подделывать продукцию. То есть снова подменять ожидания граждан.
С одной стороны, вы совсем не планировали пить сироп вместо сока и есть гранулы из рыбного бульона вместо икры, но если не изучили состав в магазине, то пожаловаться уже будет некому.
В целом, заглядывать в состав полезно. Так вы сможете выбрать продукт, который лишен обилия консервантов, и отыскать наиболее качественный продукт. Например, шоколад, сделанный из какао, а не только из сахара.

Объем

Обычно в магазине, если мы хотим взять воду или какой-то напиток, то его стандартные объемы — пол-литра, литр, полтора и так до пяти. Но хитрые маркетологи превратили 0,5 литра некоторых напитков в 0,45 литра. Казалось бы, какая небольшая разница, но визуально вы это не определите, только изучив упаковку.
Однажды компания по производству яиц выставила в магазине девяток яиц вместо привычного десятка, только цена сохранилась. Ситуация вызвала фурор в социальных сетях, правда, если посчитать яйца легко, то сразу прикинуть объем жидкости не получится.
Безусловно, было бы честно, если бы глядя на упаковку, можно было бы сразу понять что к чему, но кажется так не бывает.
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